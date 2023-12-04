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В РПЛ высказались о возможном переносе 18-го тура

Глава РПЛ Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России не будет перенесен

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в комментарии «РБ Спорт» высказался о ситуации с проведением матчей 18-го тура чемпионата России, которые должны пройти с 8 по 10 декабря.

«Перенести тур может общее собрание Российской премьер-лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме Российского футбольного союза.

С утра созвонились со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах игр в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным судьей перед матчем. Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», — заявил глава РПЛ.

В Москве в эти сроки пройдут два матча — 8 декабря московский «Локомотив» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а 9 декабря столичный «Спартак» — с самарскими «Крылья Советов». В эти дни в Москве ожидается от 13 до 18 градусов мороза.

После 17-го тура лидером чемпионата России с 35 очками является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», набравший 33 балла.

Ранее экс-тренер «Спартака» предложил вернуться на систему «весна-осень».

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