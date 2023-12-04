Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Головина признали самым ценным игроком в его 150-м матче в Лиге 1

Футболиста Головина признали самым ценным игроком «Монако» в матче с «Монпелье»

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco

Российский футболист «Монако» Александр Головин признан самым ценным игроком своего клуба в матче чемпионата Франции против «Монпелье». Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети Х.

3 декабря «Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» (2:0) в матче 14-го тура Лиги 1.

27-летний россиянин провел свой 150-й матч в составе монегасков в чемпионате Франции. В игре против «Монпелье» он вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и провел на поле всю встречу. Для Головина это предупреждение стало пятым в сезоне, он пропустит следующий матч чемпионата.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

После 13 матчей «Монако», набрав 27 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут в гостях против «Ренна» 10 декабря. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ранее Головин вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий