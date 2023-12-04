Головина признали самым ценным игроком в его 150-м матче в Лиге 1

Российский футболист «Монако» Александр Головин признан самым ценным игроком своего клуба в матче чемпионата Франции против «Монпелье». Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети Х.

3 декабря «Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» (2:0) в матче 14-го тура Лиги 1.

27-летний россиянин провел свой 150-й матч в составе монегасков в чемпионате Франции. В игре против «Монпелье» он вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и провел на поле всю встречу. Для Головина это предупреждение стало пятым в сезоне, он пропустит следующий матч чемпионата.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

После 13 матчей «Монако», набрав 27 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут в гостях против «Ренна» 10 декабря. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ранее Головин вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы.