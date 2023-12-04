Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА заявил, что «люди разберутся» с главой «Зенита» Медведевым после слов о конях

Обляков о словах главы «Зенита» Медведева про коней: люди с ним разберутся

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков отреагировал на скандальные слова главы «Зенита» Александра Медведева об укрощении коней. Его слова передает Sport24.

«Это его мнение, люди с ним разберутся. Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу», — сказал Обляков.

Медведев заявил, что «Зенит» укротил коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. Медведев ранее после победы хоккейного СКА над «Спартаком» произнес фразу «Страна без мяса».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 28 очков, делит четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» и «Динамо». В минувшем туре красно-синие обыграли «Ростов» со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Лидерство в РПЛ вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее экс-футболиста «Зенита» и ЦСКА уволили с поста главного тренера клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий