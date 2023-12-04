Игрок ЦСКА заявил, что «люди разберутся» с главой «Зенита» Медведевым после слов о конях

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков отреагировал на скандальные слова главы «Зенита» Александра Медведева об укрощении коней. Его слова передает Sport24.

«Это его мнение, люди с ним разберутся. Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу», — сказал Обляков.

Медведев заявил, что «Зенит» укротил коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. Медведев ранее после победы хоккейного СКА над «Спартаком» произнес фразу «Страна без мяса».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 28 очков, делит четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» и «Динамо». В минувшем туре красно-синие обыграли «Ростов» со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Лидерство в РПЛ вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее экс-футболиста «Зенита» и ЦСКА уволили с поста главного тренера клуба.