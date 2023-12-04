Экс-наставник сборной России назвал виновных в проигрыше «Спартака» «Ахмату»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что красно-белые уступили на выезде «Ахмату» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за большего числа допущенных ошибок.

«Надо в первую очередь отметить «Ахмат» — они очень хотели добиться победы. Они понимали, что находятся в тяжелом положении в турнирной таблице, и что эту ситуацию надо исправлять. Им категорично важно было набрать три очка, чтобы улучшить позицию перед зимней паузой — они много двигались по полю, выигрывали множество единоборств, за счет чего и победили.

А «Спартак» в очередной раз показал себя с плохой стороны, все у них было наперекосяк — каждый играл на себя, в обороне играли кто как может. В общем, играли в футбол, а не решали задачу. Футбол на профессиональном уровне — это решение конкретных задач, которые ставит главный тренер перед отдельно взятым игроком. Ничего из этого у футболистов не получилось», — заявил Игнатьев.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Инцидент с удалением произошел сразу после первого гола грозненского клуба, на 34-й минуте игры. После 17 туров лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

«Зенит» после поражения от «Локомотива» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее стала известна причина поражения «Спартака» от «Ахмата».