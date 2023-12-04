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Игрок «Локомотива» рассказал об особенном отношении к футболистам «Зенита»

Тикнизян заявил, что у игроков «Локо» больше злости к «Зениту»

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что его партнеры по команде по-особенному относятся к «Зениту». Его слова передает Sport24.

«Перепалка с Эраковичем? Ну, не поделили поле, наверное. Но, если честно, то это все эмоции. Я думаю, что меня специально пытались провоцировать. В самом начале первого тайма он толкнул меня в спину, и ему не дали фол.

«Зенит» для многих является раздражителем. Я думаю, всем понятно, почему так происходит. Не скажу, что они какие-то наглые, но отношение каждого из нас к «Зениту» немножко особенное. Больше злости с нашей стороны», — сказал Тикнизян.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Глушенков открыл счет в начале встречи, Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Глушенков и Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

Ранее в РПЛ извинились перед болельщиками «Спартака» и «Балтики».

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