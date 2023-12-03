«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

«Локомотив» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1.

Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Счет в матче «Локомотива» и «Зенита» был открыт на восьмой минуте. Глушенков исполнил неожиданную подачу на ближнюю штангу, а голкипер «Зенита» Кержаков не смог зафиксировать мяч и переправил его в собственные ворота. Кассьерра еще до перерыва смог сравнять счет.

В середине второго тайма Максим Глушенков снова вывел «Локомотив» вперед, забив после подачи Миранчука. За две минуты до окончания встречи Наир Тикнизян установил окончательный счет, откликнувшись на передачу Дзюбы.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее экс-член РФС призвал наказать Карпина после матча с ЦСКА.