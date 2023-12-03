Булыкин объяснил, почему дисквалификация Баринова может помочь «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дисквалификации капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова, из-за которой он пропустит игру 17-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». В комментарии «Газете.Ru» он допустил, что отсутствие полузащитника может сплотить его партнеров.

«Баринов — лидер, капитан, футболист с большим объемом работы, и его заменить будет очень тяжело. Но мы знаем, что иногда такие вещи могут пойти на пользу, и все могут сконцентрироваться, сплотиться вокруг этой ситуации и выдать хороший матч. А могут, наоборот, проиграть в пух и прах, потому что ни тренера, ни капитана, на поле и на скамейке не будет. Могут опустить головы и руки.

Надеюсь, Дзюба сумеет всех сплотить. Он — хороший мотиватор, поэтому может настроить партнеров. Отсутствие футболистов не всегда идет во вред. Мы видели, как «Динамо» после удаления Карраскаля в меньшинстве умудрилось обыграть «Зенит». Все будет зависеть от того, как «Локомотив» настроится на игру, и от погодных условий», — считает Булыкин.

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 3 декабря, матч начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, «Локомотив» набрал 25 баллов и идет на восьмой строчке.

Ранее Булыкин назвал самого мотивированного игрока «Локомотива» в матче с «Зенитом».