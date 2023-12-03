Назван главный фаворит Евро-2024

Интернет-портал Goal.com опубликовал рейтинг главных претендентов на победу на Евро-2024.

На первом месте в списке идет сборная Франции. Вторую строчку составители рейтинга отдали Португалии. Третье место занимает Англия. Итальянцы, которые являются действующими чемпионами Европы, расположились на 11 месте.

Рейтинг составлен с учетом жеребьевки группового этапа, которая состоялась 2 декабря.

Предстоящий турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Ранее стало известно, сколько заработает победитель Евро-2024.