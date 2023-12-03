Главный тренер «Арсенала» Артета призвал любить украинского футболиста

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре украинского футболиста команды Александра Зинченко в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона», в котором Зинченко отметился голевой передачей и ошибкой, которая привела к пропущенному голу, передает пресс-служба команды.

«Вы должны любить его таким, какой он есть, как и любого игрока. У него есть сильные и слабые стороны, но первых у него гораздо больше. Он ошибся, это может случиться с любым игроком», — сказал Артета.

«Арсенал» победил со счетом 2:1.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету 13 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее Зинченко признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ.