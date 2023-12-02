МОК обвинили в открытии ящика Пандоры из-за России

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин критично оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить нескольким российским атлетам сменить спортивное гражданство без разрешения ОКР. Его слова приводит РИА Новости.

«К этому можно относиться как к открытому ящику Пандоры, последствия которого не заставят себя ждать, я полагаю, ведь спортсмены хотят переходить не только из России куда-то, но и из других стран тоже. Это проявление какого-то неоколониализма, что ли, — этим можно, а этим нельзя, бред какой-то. Правила прописаны, им все следовали на протяжении десятилетий», — заявил Плитухин.

29 ноября Международный олимпийский комитет одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и Георгия Тибилова без одобрения Олимпийского комитета России и без стандартного трехлетнего карантина.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее стало известно, когда МОК решит судьбу России.