Стало известно, сколько заработает победитель Евро-2024

Сборная, которая выиграет чемпионат Европы — 2024 по футболу, может получить максимальную сумму призовых в размере €28,25 млн. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общее количество призовых, которые будут распределены между сборными-участницами турнира, совпадает с суммой чемпионата Европы — 2020 и составляет €331 млн. Гарантировано каждая национальная команда получит €9,25 млн за игру в финальной стадии турнира. Также выплаты будут производиться за победу (€1,0 млн) и ничью (€500 тыс.) на групповом этапе. За выход в плей‑офф полагается около €1,5 млн, за проход в четвертьфинал — €2,5 млн, за выход в полуфинал — €4 млн.

Команда, которая займет второе место, получит дополнительную выплату в размере €5 млн, победитель чемпионата — €8 млн.

Жеребьевка групп чемпионата Европы — 2024 состоится 2 декабря. Турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что матч РПЛ был тяжелее игр отбора Евро-2024.