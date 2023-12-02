«Факел» и «Балтика» установили рекорд РПЛ по нарушениям

Воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» установили рекорд сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству фолов, совершенных в одном поединке. Об этом сообщает Opta.

Поединок состоялся в Воронеже 2 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России и завершился нулевой ничьей. При этом на двоих команды сфолили 38 раз. Этот результат является вторым в 2023 году. Весной тот же воронежский клуб сыграл с подмосковными «Химками», а в матче было зафиксировано 40 нарушений правил.

После 17 поединков воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков. Калининградская команда идет в зоне стыковых игр, на 14-м месте, имея в активе 13 баллов. Лидером турнирной таблицы является петербургский «Зенит» (33 балла).

Заключительный матч в 2023 году «Факел» проведет на домашнем стадионе против московского «Динамо». Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Балтика» также сыграет дома, 10 декабря команда примет казанский «Рубин», игра начнется в 19:45 мск.

Ранее РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ.