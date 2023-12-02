Уткин объяснил, почему не нужно смотреть матч РПЛ

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мнением, почему не стоит смотреть матч чемпионата России между воронежским «Факелом» и калининградской «Балтикой».

«Вот почему не нужно смотреть матч «Факел» — «Балтика»? Потому что слов «2 декабря. «Факел» — «Балтика». 1-й тайм. 0:0» совершенно достаточно, чтобы понять, что происходит. Если вдруг голы, посмотрю обзор. Если вдруг скандал, почитаю «Телеграм», — написал Уткин.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходит на «Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. После 70-й минуты счет — 0:0.

После 16-ти туров воронежский клуб набрал 12 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а балтийцы с 12 баллами расположились на 15 позиции.

В следующем туре «Факел» на свое поле сыграет с московским «Динамо», а «Балтика» примет казанский «Рубин». (Оба матча пройдут 10 декабря).

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