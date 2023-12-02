Медали в честь Олимпиады в Сочи требуют запретить из-за схожести с флагом Украины

Медали от Министерства спорта России, приуроченные к десятилетию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, требуют запретить и переделать — из-за схожести с украинским флагом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что активисты движения «Ветераны России» уже направили обращения в Администрацию Президента и министру спорта Олегу Матыцину. По информации Telegram-канала, активисты недовольны дизайном награды: золотистый металл смешивается с синей колодкой и напоминает флаг Украины.

28 ноября Минспорта постановило учредить памятную медаль, которой должны поощрить лиц и организации, внесших большой вклад в событие.

Зимняя Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в Госдуме назвали беззаконием переход россиян в другие сборные.