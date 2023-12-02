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Экс-игрок ЦСКА считает, что «Локомотив» даст бой «Зениту» в матче РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Локомотив» даст бой «Зениту» в матче РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что у московского «Локомотива» есть шансы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Шансы у хозяев есть. «Зенит» мне сейчас не очень нравится. Когда ушел Малком, у него все разладилось впереди, и питерцы еле вымучивают голы, хотя оборона нормально работает. «Локомотив» даст бой лидеру чемпионата», — сказал Пономарев.

Встреча состоится 3 декабря. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Лидирует в текущем розыгрыше чемпионата «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» идет на восьмом месте, набрав 25 очков.

В матче первого круга «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Встреча состоялась 24 сентября.

Ранее Сергей Балахнин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Зенит».

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