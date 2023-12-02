Овечкин рассказал, джерси какого клуба было для него первым в жизни

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин, рассказал о первом в жизни джерси хоккейного клуба, передает «Чемпионат».

«Моей первой джерси был свитер «Сан-Хосе Шаркс», — сказал Овечкин.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов признался, что у него в детстве не было хоккейных джерси.

«У меня не было хоккейных свитеров, когда я был ребенком. Они были достаточно дорогими для нас», — сказал Кузнецов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Анахайм» идет на 14-м месте в Западной конференции, имея в активе 18 баллов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкин рассказал о сбывшейся мечте.