Овечкин высказался о рекорде Гретцки

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил мнение, что не уделяет особого внимания рекорду Уэйна Гретцки, забросившего наибольшее число шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«С какими чувствами жду 1500-го очка в НХЛ? Приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.

Особо не уделяю этому внимания. Стараюсь просто играть и делать свою работу. Последний раз виделись с Гретцки на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела», — заявил россиянин.

В ночь на 30 ноября «Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин ушел с площадки без набранных очков. Это четвертая подряд игра без результативных действий для 38-летнего россиянина.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее три российских хоккеиста набрали очки в матче НХЛ.