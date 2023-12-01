Три российских хоккеиста набрали очки в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Тристан Джерри. Российский форвард Евгений Малкин отличился результативной передачей.

У хозяев голами отметились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. Россиянин Никита Кучеров записал на свой счет два ассиста, его соотечественник Михаил Сергачев — один.

Кучеров провел восьмую встречу подряд с результативными передачами и повторил собственный рекорд за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ по этому показателю. 30-летний россиянин остается лучшим бомбардиром сезона-2023/24. Он набрал 39 очков (15 шайб и 24 передачи) в 23 играх.

«Тампа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» идет десятым с 23 баллами.

Ранее россиян снова заступился за одноклубника и избил соперника в НХЛ.