Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три российских хоккеиста набрали очки в матче НХЛ

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

close
100%
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

«Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Тристан Джерри. Российский форвард Евгений Малкин отличился результативной передачей.

У хозяев голами отметились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. Россиянин Никита Кучеров записал на свой счет два ассиста, его соотечественник Михаил Сергачев — один.

Кучеров провел восьмую встречу подряд с результативными передачами и повторил собственный рекорд за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ по этому показателю. 30-летний россиянин остается лучшим бомбардиром сезона-2023/24. Он набрал 39 очков (15 шайб и 24 передачи) в 23 играх.

«Тампа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» идет десятым с 23 баллами.

Ранее россиян снова заступился за одноклубника и избил соперника в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий