Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Милохин сравнил вызов братьям Хабиба и «Ледниковый период»

Блогер Милохин рассказал о хейте в свой адрес после вызова братьев Хабиба

close
100%
danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин в интервью Sports.ru назвал приятной реакцию команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на вызов его братьев.

«Ожидал, что это будет некорректно, агрессивно. С их стороны получился достаточно приятный отзыв. Понятно, что я не боец, что это их удивило и насмешило: раз хочет, то пусть занимается и идет к этой цели.

Когда я говорил про брата Хабиба, то имел в виду любого друга из его команды. Может, кто-то с моим весом, моего возраста.

Много ли хейта прилетело в личку? До фига типов с бородой писали, куда я лезу? Видел ли себя? Очень много мата, разных оскорблений. Но это мной движет. Если бы все вокруг говорили «Дань, у тебя получится, ты молодец, мы верим в тебя», было бы скучно.

Это как в «Ледниковом периоде» во второй год: все меня любят, обожают, я самый популярный блогер и выступаю на Первом канале, куча рекламы. И я стою на месте – круто, но все так же. Захотелось дать себе проблем, чтобы их решать, расти. Мне хочется покорить мир, бро», — заявил Милохин.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее глава UFC заявил, что команда Хабиба может захватить США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий