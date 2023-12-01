Милохин сравнил вызов братьям Хабиба и «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин в интервью Sports.ru назвал приятной реакцию команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на вызов его братьев.

«Ожидал, что это будет некорректно, агрессивно. С их стороны получился достаточно приятный отзыв. Понятно, что я не боец, что это их удивило и насмешило: раз хочет, то пусть занимается и идет к этой цели.

Когда я говорил про брата Хабиба, то имел в виду любого друга из его команды. Может, кто-то с моим весом, моего возраста.

Много ли хейта прилетело в личку? До фига типов с бородой писали, куда я лезу? Видел ли себя? Очень много мата, разных оскорблений. Но это мной движет. Если бы все вокруг говорили «Дань, у тебя получится, ты молодец, мы верим в тебя», было бы скучно.

Это как в «Ледниковом периоде» во второй год: все меня любят, обожают, я самый популярный блогер и выступаю на Первом канале, куча рекламы. И я стою на месте – круто, но все так же. Захотелось дать себе проблем, чтобы их решать, расти. Мне хочется покорить мир, бро», — заявил Милохин.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее глава UFC заявил, что команда Хабиба может захватить США.