Быков объяснил отказ Финляндии участвовать в Кубке мира в случае допуска России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на новость о том, что национальная команда Финляндии пропустит Кубок мира, если будет допущена Россия.

«Это цепная реакция от политического давления!» — заявил специалист.

30 ноября издание Iltalehti сообщило, что сборная Финляндии может отказаться от участия в Кубке мира — 2025, если на турнир будет допущена российская команда.

По информации источника, в данный момент в руководстве финской федерации хоккея считают, что пока не наступило время, когда уместно соревноваться с российскими спортсменами.

В ноябре глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Ранее «Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.