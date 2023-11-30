Новость о драке Дзюбы с Пиняевым оказалась фейком

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в интервью Metaratings заявил, что никакой драки между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым не было.

«Правда ли, что Дзюба и Пиняев подрались в раздевалке после матча со «Спартаком»? Нет, конечно, это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, случаются разговоры после матчей, но до драк не доходило», — заявил Тикнизян.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

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