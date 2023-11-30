Тренера «Локомотива» наказали за мат после матча с «Крыльями»

Главного тренера московского «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицировали на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщает «Чемпионат».

После игры 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась со счетом 3:3. «Железнодорожники» вели со счетом 3:1, но в добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на пятой позиции, заработав 26 баллов.

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