Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) 30 ноября опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России улучшила свою позицию в списке, переместившись с 39-й на 38-ю строчку. В активе команды 1498,84 балла.

20 ноября подопечные Валерия Карпина в Волгограде одержали разгромную победу со счетом 8:0 над командой Кубы. Сообщалось, что результат игры будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Матч против кубинцев стал для России шестым в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Лидером рейтинга остаются чемпионы мира сборная Аргентины (1855,2 балла), на втором месте располагается команда Франции (1845,44). Топ-3 замыкает сборная Англии (1800,05).

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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