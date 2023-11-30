Овечкин обновил личный антирекорд в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой антирекорд по времени на льду в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), без учета встреч, в ходе которых он получал травму или удаления. Это следует из статистических данных на официальном сайте НХЛ.

В ночь на 30 ноября состоялся матч между столичной командой и «Лос-Анджелес Кингс» (2:1). Россиянин провел на льду лишь 13 минут и 49 секунд. Это минимальное время для форварда в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений.

Антирекорд Овечкина – 39 секунд в 2021 году в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», когда нападающий получил повреждение. Также из-за травмы он провел всего 7 минут и 43 секунды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в 2009 году. Еще в трех случаях Овечкин сыграл менее 10 минут из-за удалений.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс».