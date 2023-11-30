В сборной России по боулингу оценили шансы на медали ОИ

Член сборной России по боулингу Никита Кошелев оценил шансы россиян на завоевание медалей Олимпийских игр в этой дисциплине. Его слова передает «Советский спорт».

«С каждым годом приходят новые игроки и растет аудитория спортивного боулинга. Мы уже завоевываем международные медали на различных соревнованиях. Думаю, если боулинг все-таки будет внесен в олимпийскую программу, а Россия вернется в олимпийскую семью, со временем он может приносить стране дополнительные медали в копилку», — сказал Кошелев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. После этого международные организации запретили российским атлетам выступать на соревнованиях вне предела России.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в МИД заявили об извращении идей олимпийского движения.