«Это разочарование»: Мбаппе оценил выступление «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал разочарованием выступление своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Слова Мбаппе передает RMC Sport.

«Это разочарование. В ЛЧ нельзя иметь столько возможностей и не забить. Дело не в структуре, организации. Это мы, игроки, мы должны работать. У меня были возможности забить, и я должен забить, это ясно. Все, у кого есть глаза, видели, что мы доминируем. Быть первыми — наша цель. Мы будем готовиться к победе в Дортмунде», — сказал Мбаппе.

Встреча закончилась победой английской команды со счетом 1:0.

На 24-й минуте счет открыл нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Ему ассистировал форвард Мигель Алмирон. В добавленное ко второму тайму время нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет на табло.

Таким образом, «ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав семь очков в пяти матчах. Парижане перед последним матчем в группе находятся в зоне плей-офф Лиги чемпионов. «Ньюкасл» набрал пять очков и пока занимает третье место. Отметим, что все участники группы имеют шансы на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» .