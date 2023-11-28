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Украинского боксера Усика назвали мусором

Американский боксер Тони назвал украинца Усика мусором

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях Джеймс Тони раскритиковал украинца Александра Усика. Его слова приводит Boxing Social.

«Ох, Усик – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужное время в нужном месте. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили. Любого современного топ-боксера в мое время уничтожили бы. Как и в 70-80-х годах», – заявил американец.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Последний бой он провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

17 февраля 2024 года Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Тони одержал 77 побед на профессиональном ринге (47 — досрочно).

Ранее известный боец UFC получил условный срок.

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