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Выступавшая против поездки на Олимпиаду лыжница заявила о желании поехать на ОИ-2026

Российская лыжница Степанова заявила, что видит себя на Олимпиаде 2026 года

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stepanova_nika01/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что верит в свое участие на зимних Играх 2026 года. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас», — сказала Степанова.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

14 сентября Степанова усомнилась в целесообразности поездки на Олимпиаду.

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