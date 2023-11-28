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В UFC сообщили, что Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд в поединке с Макгрегором

Комментатор UFC Роган: Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд Макгрегору

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John Locher/AP

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в эфире своего подкаста выразил мнение, что экс-чемпион промоушена в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов специально проиграл один раунд в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Возможно, он проиграл один раунд в бою против Макгрегора. Но это выглядело так, будто Хабиб специально взял паузу на один раунд, чтобы потом хорошенько надавить на Конора. Он заставил Макгрегора замедлиться, а потом провел тейкдаун и выбил из ирландца все дерьмо», — сказал Роган.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Макгрегор единожды в своей карьере встречался с Хабибом Нурмагомедовым. На турнире UFC-229 россиянин победил ирландца, использовав болевой прием. Таким образом, Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Макгрегор заявил, что не удивился проваленному допинг-тесту Нурмагомедова.

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