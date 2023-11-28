Теннисист Медведев установил рекорд 2023 года

Российский теннисист Даниил Медведев стал лидером сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по количеству побед, передает Sport24.

В активе Медведева 66 выигранных матчей. Второе место занимает представитель Испании Карлос Алькарас (65), на третьей строчке расположился Янник Синнер (64). Серб Новак Джокович и представитель России Андрей Рублев выиграли по 56 матчей.

По проценту выигранных матчей (от 40 игр) лидирует Джокович — 88,9%.

Медведев уступил в полуфинале Итогового турнира Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков). Джокович занимает первое место (11245).

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