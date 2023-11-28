Футболисты «ПСЖ» обрадовались уходу Месси из клуба

Футболисты французского «ПСЖ» обрадовались, когда бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси ушли из команды, передает PSG Community.

Большинству игроков парижского клуба было некомфортно играть с аргентинцем и бразильцем.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Также он выступал за испанскую «Барселону».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Сейчас «Аль-Хиляль» раздумывает о приостановке контакта с бразильским игроком из-за того, что он не сможет играть до конца сезона, а в чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров.

Ранее Неймар сменил имидж.