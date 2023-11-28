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Игрок «Спартака» заявил, что в матче с «Балтикой» было мало футбола

Футболист «Спартака» Зиньковский: в матче с «Балтикой» было мало футбола

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Виталий Невар/РИА Новости

Игрок московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что в матче Российской премьер-лиги было мало футбола, передает Sport24.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру. Для нас главное — победа», — сказал Зиньковский.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли белым мячом, который сливался с полем.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 33 балла.

Ранее стало известно, как «Спартаку» занять второе место в РПЛ.

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