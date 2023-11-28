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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с 30 очками в 20 играх на старте сезона

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Баффало».

Для Панарина это очко стало 30-м в нынешнем сезоне. В 20 матчах он забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач.

Россиянин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, которому удалось набрать 30 очков в 20 стартовых матчах сезона. В последний раз это удавалось Кэри Уилсон в сезоне-1988/1989. Тогда ему потребовалось 18 матчей.

«Рейнджерс» уступил «Баффало» со счетом 1:5.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» идет на первом месте, набрав 31 очко. На втором месте располагается «Бостон», уступая «Рейнджерс» по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейший «Флорида», которая набрала 27 очков.

В следующем матче хоккеисты из Нью-Йорка сыграют на своей площадке с «Детройтом». Встреча состоится 30 ноября. Команды выйдут на площадку в 3:30 по московскому времени. Этой игрой «Рейнджерс» завершит трехматчевую домашнюю серию.

Ранее Панарин установил два исторических рекорда НХЛ.

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