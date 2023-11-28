Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Уралу»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Краснодар» не смог обыграть екатеринбургский «Урал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травм вратаря Матвея Сафонова и защитника Витора Тормены, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Уралу» было некуда отступать. Было понятно, что он многое поставит на этот матч, несмотря на то, что играл с лидером. Травмы Сафонова и Тормены повлияли на результат этой игры», — сказал Масалитин.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эммерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Третье место занимает московское «Динамо», имея в активе 28 очков. На четвертой строчке идет столичный «Спартак» (27).

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что «Краснодар» не выиграет медали РПЛ.