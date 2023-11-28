Стало известно, почему «Краснодару» не удается побороться за победу в РПЛ

Футбольный тренер Сергей Балахнин считает, что «Краснодару» не хватает психологии для борьбы за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«У меня были сомнения, хватит ли им психологии, чтобы все время держать себя в таком напряжении. Но игра с «Уралом» показала, что «быкам» этого не хватает. Хотя в любом случае все будет решаться после зимнего перерыва», — сказал Балахнин.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эммерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Третье место занимает московское «Динамо», имея в активе 28 очков.

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