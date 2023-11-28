Аршавин попросил «Динамо» о стажировке

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас является членом правления клуба с берегов Невы, попросил московское «Динамо» о стажировке, передает «Спорт-Экспресс».

Аршавин уже стажировался у тренера москвичей Марцела Лички, но теперь он попросил взять на стажировку нескольких тренеров академии команды. «Динамо» ответило согласием. Стажировка должна начаться после 29 ноября, когда «Динамо» и «Зенит» проведут очный поединок в Кубке России.

Помимо «Зенита», Аршавин известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Казахстана, где он и завершил профессиональную карьеру. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 33 очка.

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