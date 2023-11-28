Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов AFC.

«Счастливы, что мы заняли первое место в нашей группе и добились беспроигрышной серии из 20 встреч. Отличная командная работа», — написал Роналду.

В матче пятого тура группового этапа «Аль-Наср» сыграл вничью с иранским «Персеполисом».

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 17-й минуте защитник «Аль-Насра» Али Ладжами получил красную карточку. На 52-й минуте VAR не засчитал гол «Персеполиса» из-за положения вне игры. «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу группы E, набрав 13 очков в пяти матчах. «Персеполис» располагается на втором месте, имея в активе восемь баллов.

На второй минуте встречи Роналду упал в штрафной зоне после контакта с соперником. Судья незамедлительно поставил 11-метровый удар, но Криштиану начал сигнализировать, что его соперник не нарушил правила.

В текущем розыгрыше главного клубного турнира Азии Роналду провел пять матчей, забив три мяча.

Ранее Александр Мостовой назвал футболиста, который сможет приблизиться к достижениям Лионеля Месси и Роналду.