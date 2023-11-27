В «Зените» рассказали, кто финансировал строительство «Газпром Арены»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что футбольный стадион «Газпром Арена» не строился специально к чемпионату мира 2018 года, а также отметил, что на его возведение не выделялись средства из федерального бюджета. Слова Медведева передает «Матч ТВ».

«Газпром Арена» не строилась именно к ЧМ-2018. Проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета Санкт‑Петербурга. Он в свою очередь формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий», — заявил Медведев.

Стадион в Санкт-Петербурге был заложен в 2007 году и был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. На этой арене проводились матчи чемпионата мира и Евро-2020. Сейчас на «Газпром Арене» играет петербургский «Зенит». До 8 декабря 2018 года стадион носил название «Санкт-Петербург». По официальным данным, вместимость стадионе на футбольных матчах составляет 60 тысяч зрителей.

Ранее легендарный футболист «Зенита» назвал очевидным чемпионство петербургского клуба в РПЛ.