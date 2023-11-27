Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Зените» рассказали, кто финансировал строительство «Газпром Арены»

Медведев: строительство «Газпром Арены» финансировали из бюджета Петербурга

close
100%
ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что футбольный стадион «Газпром Арена» не строился специально к чемпионату мира 2018 года, а также отметил, что на его возведение не выделялись средства из федерального бюджета. Слова Медведева передает «Матч ТВ».

«Газпром Арена» не строилась именно к ЧМ-2018. Проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета Санкт‑Петербурга. Он в свою очередь формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий», — заявил Медведев.

Стадион в Санкт-Петербурге был заложен в 2007 году и был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. На этой арене проводились матчи чемпионата мира и Евро-2020. Сейчас на «Газпром Арене» играет петербургский «Зенит». До 8 декабря 2018 года стадион носил название «Санкт-Петербург». По официальным данным, вместимость стадионе на футбольных матчах составляет 60 тысяч зрителей.

Ранее легендарный футболист «Зенита» назвал очевидным чемпионство петербургского клуба в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий