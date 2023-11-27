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Названы факторы, из-за которых ЦСКА будет тяжело в Кубке России

Экс-игрок Масалитин: никто не знает, чего ждать от ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о предстоящем первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором армейский клуб сразится с «Ростовом», и объяснил, почему выезд для ЦСКА будет трудным.

«Только сам матч покажет, насколько ЦСКА готов морально к игре после поражения от «Динамо», как они все это пережили и куда будут двигаться. «Ростов» набрал неплохой ход, вернулась прежняя игра, появился результат. Я думаю, что ЦСКА предстоит очень тяжелый матч. Нелегкий выезд будет: во-первых, это логистика, туда добираться на поездах, непонятно, как скажется; во-вторых, это фактор погоды, он тоже влияет.

Мы видели, что ЦСКА провел великолепный первый тайм с «Динамо», показал, как образцово действовать в атаке. А во втором тайме армейцы показали, как не надо действовать в обороне. Поэтому никто не знает, чего ждать от ЦСКА. И надо будет смотреть по составам, какие футболисты выйдут. Это тоже немаловажный фактор», — заявил Масалитин.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА ответили на слова главы «Зенита» об «укрощении коней».

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