Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легендарный футболист «Зенита» назвал очевидным чемпионство петербургского клуба в РПЛ

Экс-футболист Погребняк назвал очевидным шестое подряд чемпионство «Зенита»

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк назвал очевидной победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2023/2024. Слова Погребняка передает Metaratings.ru.

«Для меня очевидно, что в этом году петербургская команда снова возьмет золотые медали. Я бы очень хотел, чтобы «Краснодар» до самого конца дистанции навязывал борьбу и шел впритык к «Зениту», но боюсь, что мы снова увидим прошлогоднюю концовку», – сказал Погребняк.

Ранее в таблице РПЛ лидировал «Краснодар», но упустил первое место после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее была названа причина, по которой в РПЛ больше нет интриги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий