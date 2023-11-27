Легендарный футболист «Зенита» назвал очевидным чемпионство петербургского клуба в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк назвал очевидной победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2023/2024. Слова Погребняка передает Metaratings.ru.

«Для меня очевидно, что в этом году петербургская команда снова возьмет золотые медали. Я бы очень хотел, чтобы «Краснодар» до самого конца дистанции навязывал борьбу и шел впритык к «Зениту», но боюсь, что мы снова увидим прошлогоднюю концовку», – сказал Погребняк.

Ранее в таблице РПЛ лидировал «Краснодар», но упустил первое место после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее была названа причина, по которой в РПЛ больше нет интриги.