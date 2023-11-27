Булыкин о непристойном жесте игрока «Краснодара»: может, в отпуск пораньше захотел

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» объяснил непристойный жест, который показал футболист «Краснодара» Джон Кордоба в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом», и предположил, что грозит игроку за такое поведение.

«Может быть, это эмоции. Может быть, в отпуск пораньше захотел. Это надо у него спрашивать. Но я думаю, что будет такое же наказание, как у Александра Соболева (нападающий «Спартак» был дисквалифицирован на четыре матча за аналогичный жест, позднее отстранение было сокращено до трех игр. — «Газета.Ru). Если голова на месте, то, я думаю, что вряд ли кто-то это додумался бы сделать специально, тем более всем показывать, не одному судье. Я думаю, что это дурость в голове. Но, конечно, все футболисты хотят уехать на две-три игры пораньше, тем более такая погода, снег. Все головой и мыслями уже в отпуске. Последние игры перед зимней паузой — самые тяжелые», — заявил Булыкин.

Кордоба был удален после финального свистка матча с «Уралом» за неприличный жест в адрес судьи. После матча он попытался попасть в судейскую комнату, чтобы понять, за что его удалили. Он на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему попасть в судейскую. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Ранее стало известно, что грозит игроку «Краснодара» за неприличный жест в адрес судьи.