Булыкин предостерег «Локомотив» от попадания в психологическую яму

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» поделился ожиданиями от первого матча столичной команды с калининградской «Балтикой» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и рассказал, что нужно «железнодорожникам», чтобы не попасть в психологическую яму.

«Я бы не стал называть «Локомотив» явным фаворитом. Это видно и по игре, где они вели 3:1 к 92-й минуте (матч 16-го тура с «Крыльями Советов», который закончился со счетом 3:3 — «Газета.Ru), и потом все занервничали. Они не будут выраженными фаворитами, тем более, «Балтика» хорошо играет дома. Но «Локомотив» — кубковая команда, должны игроки включить характер и на нем выиграть эту игру.

Очень сильно такие моменты сказываются (упущенная победа в матче с «Крыльями Советов» — «Газета.Ru) психологически и физически. Главное, им нужно суметь это перебороть, все забыть, чтобы не уйти дальше в психологическую яму», — заявил Булыкин.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится в Калининграде 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему тренер «Локомотива» выругался матом в адрес судей в прямом эфире.