Орлов объяснил, что нужно сделать «Краснодару» для борьбы за чемпионство

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодару» не хватает качественных игроков на скамейке запасных. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они прежде всего с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идет, их некем заменить! Не та скамейка.

«Краснодару» уже недостает сил, чтобы долго прессинговать, проводить позиционные атаки. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса», — сказал Орлов.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее тренер «Краснодара» Ивич заявил, что имеет два вопроса к судьям.