Овечкин: Кросби оказывал на меня давление все эти годы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о конкуренции с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Его слова передает The Athletic.

«То, что произошло между мной и ним, останется между нами. Но он оказывал на меня давление все эти годы.

Я думал что-то вроде: «Хорошо, я должен работать усерднее, чтобы быть на том же уровне, что и он». Я почти уверен, что он думал так же.

Я думал: «Если он наберет четыре или пять очков, я должен сделать то же самое», — сказал Овечкин.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в одном сезоне — в чемпионате-2005/06. 38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее экс-тренер «Вашингтона» рассказал, о чем попросил Овечкина перед победой в Кубке Стэнли.