Тарасова назвала ерундой грубые ошибки Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила фигуристку Камилу Валиеву после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве и отметила, что все допущенные спортсменкой ошибки поправимы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Камила Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо. Она находится в хорошей физической форме. Я вижу, что она за собой следит, почти все восстановила. Молодец. Выросла ведь очень. У Валиевой, кроме всего прочего, есть своя индивидуальность», — заявила Тарасова.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее была названа главная соперница Валиевой.