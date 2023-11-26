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Заслуженный тренер похвалила Авербуха за работу с Хабибуллиной и Княжуком

Тренер Гончаренко назвала интересным парное катание на Гран-при

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила итоги прокатов спортивных пар на московском этапе Гран-при. В комментарии «Газете.Ru» она отметила работу хореографа Ильи Авербуха за программу Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, а также объяснила, за счет чего победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Они очень опытные спортсмены, их скатанность и класс дают им неоспоримое превосходство. Да, прокат не был идеальным, но у них очень сильная программа, они — безусловные лидеры.

Вообще, парное катание было очень интересным. Ребята даже пытались делать ультра-си, четверные подкруты. И это не только технически очень серьезные элементы. Хабибуллина и Княжук настолько органично смотрелись – просто произведение искусства, целый спектакль на льду. Парное катание нас швырнуло не только в сложный прыжковый контент, спортсмены идут по пути находок, интересных образов и постановки сложных программ. Чувствуется рука мастера, Илья Авербух — человек самых лучших традиций. Парное катание сегодня показало очень высокий уровень», — считает Гончаренко.

Бойкова и Козловский победили, набрав в сумме 235,78 балла. Хабибуллина и Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Ранее чемпионка России заявила об ошибках Бойковой и Козловского на Гран-при.

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