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Чемпионка России заявила об ошибках Бойковой и Козловского на Гран-при

Фигуристка Гербольдт считает, что Бойкова и Козловский сильнее других пар

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка стран среди юниоров – 2008 Катарина Гербольдт оценила результаты прокатов спортивных пар на московском этапе Гран-при. В комментарии «Газете.Ru» она констатировала, что победившие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются сильнее остальных соперников, отметив при этом, что занявшие второе место Наталья Хабибуллина и Илья Княжук имеют перспективы бороться с ними на равных.

«Мне кажется, на сегодняшний день Бойкова и Козловский посильнее остальных. Но видно, что Хабибуллина и Княжук работают, подтягиваются, стараются, ставят перед собой цель догнать и обогнать лидеров — и, думаю, они успешно к этому идут.

Бойкова с Козловским в прокате не смогли избежать ошибок. Хотя мне казалось, что они выглядели достаточно уверенно на разминке, и хотелось видеть чистого проката. К сожалению, небольшие, но ошибки были», — сказала Гербольдт.

Бойкова и Козловский победили, набрав в сумме 235,78 балла. Хабибуллина и Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Ранее тренер Гончаренко заявила, что фигуристка Муравьева заняла не свое место на Гран-при.

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