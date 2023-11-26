Жена Смолова получила от футболиста подарок стоимостью более 10 миллионов рублей

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова, в своих социальных сетях поделилась снимком дорогой машины, которую получила от мужа за рождение дочери.

«Люблю мужа», — подписала фото Истомина.

Девушка получила в подарок автомобиль марки Porsche Cayenne черного цвета с красным салоном. Стоимость такой машины составляет более 14 миллионов рублей.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

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