«Ростов» прервал двухматчевую серию без побед

«Ростов» в рамках заключительного матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0.

На 60-й минуте встречи арбитр матча назначил пенальти в ворота нижегородцев за фол Шнапцева на Байрамяне. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал защитник «Ростова» Максим Осипенко.

После этой игры подопечные Валерия Карпина набрали 20 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» не выигрывал два матча подряд. Ранее команда уступила «Спартаку» 1:2 и сыграла вничью с «Оренбургом» 1:1.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. 26 ноября «быки» уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2.

На последнем месте продолжает оставаться «Сочи». У команды Александра Точилина 10 очков. На два очка больше у калининградской «Балтики».

Ранее Быстров назвал дебилизмом условия в матче «Спартака» и «Балтики».