Быстров о матче «Спартака» и «Балтики»: не надо футбол обсуждать после такого дебилизма

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров эмоционально высказался об организации матча красно-белых против калининградской «Балтики». Его слова передает «Чемпионат».

«После «Балтика» — «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее — должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать — не надо после такого дебилизма», — сказал Быстров.

25 ноября «Спартак» обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Матч проходил под снегом на поле команды из Калининграда. Для игры использовался обычный мяч, а не с яркой расцветкой, что затрудняло видимость снаряда.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. 26 ноября «быки» уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2. «Спартак» на четвертом месте (27 очков).

Ранее сообщалось, что «Рубин» после победы над «Факелом» сравнялся с ЦСКА и «Локомотивом».